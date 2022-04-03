الواردات المصرية من الثلاجات تسجل 15 مليون دولار فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

حققت الواردات المصرية من الثلاجات ارتفاعا طفيفا، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الثلاجات والمجمدات نحو 15 مليونا و255 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما كانت 14 مليون دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت مليون و255 ألف دولار.

وجاءت واردات الثلاجات ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 685 مليون و925 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 505 ملايين و22 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020 بزيادة بلغت نحو 180 مليون و903 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم واردات مصر السلع الاستهلاكية المعمرة كلا من سيارات الركوب وبلغت قيمة وارداتها نحو 346 مليون و943 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 230 مليون و100 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 116 مليون و843 ألف دولار، إلى جانب واردات أثاث ومقاعد بقيمة 11 مليون و332 ألف دولار، مقابل 12 مليون و189 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ 857 ألف دولار.

وإجمالا حققت الواردات المصرية من الثلاجات والمجمدات ارتفاعا كبيرا بنهاية العام الماضي 2021، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 209 مليون و199 ألف دولار، مقابل 142 مليون و843 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2020، بزيادة بلغت 66 مليون و356 ألف دولار.