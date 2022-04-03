النيابة تأمر بإحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات لقتلهم مصطفى سراج بدمياط

أمرت النيابة العامة اليوم الثالث من شهر إبريل الجاري؛ بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين، بالغ وطفلين، إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم فى اتهامهم بقتل المجنى عليه مصطفى سراج عمدًا مع سبق الإصرار؛ إذ عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك مادة “الجازولين”.

وأضافت النيابة أن الجناة ما أن أيقنوا تواجده بمسكنه، تسلل أحدهم إلى المسكن ومكث الآخران يرقبان الحالة ويشدان من أزره، فسكب المتسلل الجازولين بالمسكن وأشعله فانتفض المجنى عليه وآخر كان فى صحبته وحاولا ضبطه فسكب المتهم على المجنى عليه الجازولين وأشعل النيران بجسده قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته.

وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتيْن أخريين، هما أن المتهمين فى ذات الزمان والمكان شرعوا فى قتل صاحب المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار بذات الكيفية، وقد خاب أثر جريمتهم لتمكن المذكور من إخماد النيران، فضلًا عن وضعهم النار عمدا فى المسكن، وارتكابهم جرائم أخرى.