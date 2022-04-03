الكنيسة الأرثوذكسية تقيم اللقاء الشهرى لكهنة المنيا

كتب ـ محمد الأحمدى

أقام مجمع كهنة إيبارشية المنيا، اليوم، اللقاء الشهري لأعضائه من الآباء الكهنة بواحة القديس الأنبا انطونيوس، بحضور الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية.

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، وبعده ألقى نيافته محاضرة بعنوان "النضج الرعوي للكاهن"، كما تمت مناقشة بعض الأمور الرعوية للإيبارشية.

وفى سياق متصل، هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى، المسلمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، حيث أشار إلى أن شهر رمضان في التقليد الإسلامي مخصص للصيام والعبادة، وأن فترات الأصوام عمومًا تكون مباركة في حياة الإنسان لأنه يشعر خلالها أن حياته ليست من الطعام وإنما من الله.

وأوضحت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها، أن قداسته واصل تهنئته لكل الإخوة والأحباء والمسؤولين بالدولة وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما مد قداسته التهنئة باسم الكنيسة لكافة الدول الإسلامية.

ولفت في ختام تهنئته أن الصوم المقدس لدينا (في الكنيسة القبطية) يستمر لحوالي شهر مقبل ويتزامن ما يتبقى منه مع شهر رمضان.