القوات الجوية الكورية الجنوبية: استرداد الصناديق السوداء من حادث تحطم طائرتي تدريب

وقال مسؤول بالقوات الجوية الكوري الجنوبي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الأحد، "إنه تم العثور على صندوق أسود لإحدى الطائرتين من موقع التحطم في ساشون، على بعد حوالي 440 كيلومترا جنوب سول"، مضيفا أنه تم استرداد الصندوق الأسود للطائرة الأخرى في وقت سابق.

واصطدمت طائرتان من طراز KT-1 في منتصف الجو أمس الأول الجمعة، لقي جميع الطيارين الأربعة الذين كانوا على متنهما، مصرعهم ، وكانت كل طائرة تقل طيارا متدربا ومدرب طيران مدنيا.