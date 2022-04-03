القبض على عصابة سرقت مشغولات ذهبية في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة، لقيامه بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل شقة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بوجود بلاغ سرقة من داخل مسكن كائن بدائرة القسم. بالانتقال والفحص، تم التقابل مع (المبلغة، مقيمة محل البلاغ) وبصحبتها مخدومتها (مقيمة بالقليوبية، لها معلومات جنائية)، وبسؤال المبلغة قررت باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية واتهمت فى ذلك (مخدومتها سالفة الذكر) بارتكاب الواقعة .

بمواجهة الأخيرة بما جاء بأقوال المبلغة، أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بأنها نظراً لطبيعة عملها كخادمة طرف المجنى عليها، وعلمها باحتفاظها بمشغولات ذهبية بالشقة سكنها، اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك تمكنت من مغافلتها والإستيلاء على المسروقات المشار إليها على فترات ، وأقرت بتصرفها فى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عملائها (ثلاثة من أصحاب محلات المصوغات الذهبية بالقليوبية) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمة أيدوها، وأقر أحدهم بعدم علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات فتم حبس المتهمين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة ملابس كائنه بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب السيكوريت الخاص بالشركة ملكه وسرقه )مبلغ مالى - هاتف محمول ) .

بالإنتقال و إجراء المعاينة تبين وجود كسر بباب الشركة وسلامة جميع منافذ الشركة محل البلاغ ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ، له معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المحال التجارية بإسلوب "كسر الباب" و أقر بارتكابه عدد (4) حوادث سرقة من داخل المحال التجارية بذات الإسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئى النية" (ثلاثة أشخاص) وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.