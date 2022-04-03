اليوم السابع
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القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى ببنها

الأحد، 03 أبريل 2022 01:50 م
القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى ببنها مديرية أمن القليوبية
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل مقيم دائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح الناري، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات بقيام عاطل مقيم دائرة قسم شرطة ثان بنها، بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، من ضبط "أ ع م"، 52 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة ثان بنها، وبحوزته سلاح ناري طبنجة، و10 طلقات من ذات العيار، و750 جراما من مخدر الهيدرو، و200 جرام من مخدر البودر، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى، وميزان حساس.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية تجارته، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف للإتصال بعملائه، والميزان الحساس لبيع المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


اخبار القليوبية

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

الإتجار بالمخدرات

مخدر البودر

مخدر الهيدرو

بنها

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طبنجة

ميزان حساس

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