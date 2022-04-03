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الرئيس السيسي يوجه بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلية

الأحد، 03 أبريل 2022 02:20 م
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

 

وتم عرض جهود الدولة للتوسع فى إنتاج الأسمدة، فى ضوء كونها من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى، وكذلك حرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي.

 

ووجه الرئيس بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلى، بما يتناسب مع خطط الدولة فى الإنتاج الزراعى وللتوسعات الأفقية والرأسية فى الأراضى المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية.


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