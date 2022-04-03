الدفاع الروسية تنفي اتهامات أوكرانيا بقتل مدنيين في بلدة "بوتشا" بكييف

وكالات

نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات الموجهة لقواتها بقتل مدنيين في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف، خلال العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

من ناحية أخرى نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مسئولين أوكران، قولهم إنه تم العثور على 57 جثة في مقبرة جماعية بمدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية ، إن الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على مدينة بريبيات الحدودية مع بيلاروسيا اليوم الأحد، بعد أن سيطرت عليه القوات الروسية.

في السياق ذاته، أعلنت أوكرانيا السبت أن منطقة كييف بكاملها "تم تحريرها"، حيث تقوم القوات الروسية بـ"انسحاب سريع" من شمال البلاد من أجل "الحفاظ على السيطرة" بشكل أفضل على "الأراضي الشاسعة" التي تحتلها في الشرق والجنوب.

أما على صعيد المفاوضات كشف كبير المفاوضين الأوكرانيين في مفاوضات السلام مع روسيا السبت أن موسكو وافقت "شفهيا" على مقترحات أوكرانية رئيسية، ما يعزز الآمال بإحراز تقدم في المحادثات لإنهاء الحرب.