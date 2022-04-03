الدفاع الجوى الأوكرانى يعلن إسقاط صاروخى "كروز" روسيين جنوبي البلاد

وجاء في تقرير نشرته قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية: "هذا الصباح، في جنوب البلاد، أسقطت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية صاروخي كروز روسيين في أراضي منطقتي أوديسا وميكولايف"، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.

كان سلاح الطيران للقوات المسلحة الأوكرانية قد أعلن، أمس السبت، إسقاط 8 أهداف جوية للقوات الروسية عبارة عن طائرتين وطائرة مروحية واحدة وطائرة بدون طيار و4 صواريخ كروز.