اليوم السابع
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الحكومة تنفى إطلاق تطبيقات إلكترونية على المحمول لمنح المواطنين قروضا مالية

الأحد، 03 أبريل 2022 12:09 م
الحكومة تنفى إطلاق تطبيقات إلكترونية على المحمول لمنح المواطنين قروضا مالية إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت ـ هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضا مالية، تواصل المركز  مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت أنه لا صحة لإطلاق الوزارة أي تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية، وأن كافة التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، مُحذرةً المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك التطبيقات.

الاتصالات

مجلس الوزراء

الحكومة

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