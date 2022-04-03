اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 أبريل 2022 10:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البرلمان الباكستانى يلغى التصويت على سحب الثقة من رئيس الحكومة

الأحد، 03 أبريل 2022 09:42 ص
البرلمان الباكستانى يلغى التصويت على سحب الثقة من رئيس الحكومة رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان
كتب ـ أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأحد، إلغاء البرلمان للتصويت على سحب الثقة من رئيس الحكومة عمران خان.

وقدمت المعارضة الباكستانية الموحدة اقتراحا بحجب الثقة عن عمران خان حيث تحتاج لـ 172 صوتا كي تتمكن من سحب الثقة من حكومته.

وقال شاهد من رويترز، إن قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية الباكستانية انتشرت بشكل مكثف في شوارع العاصمة إسلام أباد.

واتهم رئيس الوزراء الباكستاني في تصريحات سابقة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي نسقت التحرك الذي يستهدف الإطاحة به، فيما نفت واشنطن ذلك.

 

 


باكستان

اخبار باكستان

رئيس وزراء باكستان

عمران خان

البرلمان الباكستاني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة