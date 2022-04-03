البرلمان الباكستانى يلغى التصويت على سحب الثقة من رئيس الحكومة

كتب ـ أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأحد، إلغاء البرلمان للتصويت على سحب الثقة من رئيس الحكومة عمران خان.

وقدمت المعارضة الباكستانية الموحدة اقتراحا بحجب الثقة عن عمران خان حيث تحتاج لـ 172 صوتا كي تتمكن من سحب الثقة من حكومته.

وقال شاهد من رويترز، إن قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية الباكستانية انتشرت بشكل مكثف في شوارع العاصمة إسلام أباد.

واتهم رئيس الوزراء الباكستاني في تصريحات سابقة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي نسقت التحرك الذي يستهدف الإطاحة به، فيما نفت واشنطن ذلك.