البابا فرنسيس يستخدم مصعد ذوي الاحتياجات لركوب الطائرة في روما.. صور

كتب: إيهاب محمد

أجبر البابا فرانسيس على استخدام مصعد للمسافرين الذين يعانون من إعاقة حركية، بدلًا من استخدام الدرج، أمس السبت 2 أبريل، للصعود إلى الطائرة البابوية التي تقلّه إلى مالطا في رحلة تستغرق يومين.

وفقا لموقع fourals قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، إن السبب هو "تجنب الضغط غير الضروري".

وغادر البابا البالغ من العمر 85 عامًا مطار فيوميتشينو في روما في الساعة 8:40 بالتوقيت المحلي في طريقه إلى مالطا، حيث سيلتقي برئيس الوزراء روبرت أبيلا وكبار الشخصيات في الصباح قبل صلاة في ضريح وطني.

على الرغم من أن فرانسيس يصعد السلالم عادة، إلا أنه صعد هذه المرة بمساعدة كرسي متحرك يرفع الركاب عموديًا إلى ارتفاع باب الطائرة.



البابا يستعد لركوب الطائرة



البابا يركب الطائرة

في الشهر الماضي، ألغى البابا رحلة إلى فلورنسا بسبب آلام شديدة في الركبة.

يعاني البابا فرانسيس من عرق النسا - الذي أطلق عليه اسم "الضيف المزعج" - وهي حالة عصبية مزمنة تسبب آلامًا في الظهر والورك والساق وأجبرته أحيانًا على إلغاء المناسبات الرسمية.

في يناير، منعه ألم الركبة من إلقاء التحية على المصلين شخصيًا بعد جمهوره العام الأسبوعي.

قال إن الحالة مؤقتة ومرحة: "سمعت أن ذلك يحدث لكبار السن، ولا أعرف لماذا يحدث لي".