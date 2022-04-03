اليوم السابع
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الأوقاف: 19,9% زيادة فى إيرادات الهيئة خلال تسعة أشهر

الأحد، 03 أبريل 2022 08:52 م
الأوقاف: 19,9% زيادة فى إيرادات الهيئة خلال تسعة أشهر وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أرقامًا قياسية فى الأرباح والمتحصلات للشهر التاسع على التوالى حيث بلغ إجمالى المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 3/ 2022م حتى 31/ 3/ 2022م مبلغًا قدره (239,875,517) جنيهًا بزيادة قدرها (118,270,124) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى الماضي2020 /2021م، وبنسبة زيادة قدرها 97,3%، وبزيادة قدرها (153,429,231) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى 2019 /2020 م بنسبة زيادة قدرها 177,5%.

وأوضحت وزارة الأوقاف حققت هيئة الأوقاف المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2021/2022م (1,429,419,001) جنيه بزيادة قدرها (237,122,750) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2020 /2021 م وبنسبة زيادة قدرها 19,9%، وبزيادة قدرها (470,008,505) جنيه عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى 2019/ 2020 م وبنسبة زيادة قدرها 49%. 

وأكدت الوزارة، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيعقد اجتماعًا موسعًا مع جميع قيادات هيئة الأوقاف يوم الثلاثاء 5/ 4/ 2022م فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، لبحث مزيد من سبل تنمية أرباح وإيرادات الهيئة، فى إطار دور الوزارة فى خدمة الوقف وحسن استثمار أعيانه، وصرف عوائده فى مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين.


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