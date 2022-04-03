الأوقاف: صرف 250 ألف جنيه كدفعة ثانية لدعم معاشات نقابة القراء

أعلنت وزارة الأوقاف ، أنه بمناسبة شهر القرآن ، وفي إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وإكرام حفظته، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مبلغ (250 ألف جنيه) كدفعة ثانية لدعم معاشات نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم ، في ضوء أربع دفعات متتالية يتم صرفها على مدار العام ، ليكون إجمالي المبلغ المخصص لدعم معاشات نقابة القراء لهذا العام 2022م مليون جنيه.
وعلى جانب آخر ، كانت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، في مصر، أعلنت فتح باب الالتحاق بالنقابة بدءًا من يوم السبت الموافق 12 مارس الجارى، بمقر النقابة في السيدة زينب، لافتة إلى أن شروط الالتحاق والحصول على عضوية النقابة هي:
1- فيش جنائي موجه للنقابة
2- صوره البطاقة /وصوره شهاده الميلاد
3- صورة المؤهل الدراسى و2 صورة شخصية
4- بيان الحالة الوظيفية لو موظف
5- الموقف من التجنيد
6- مبلغ بداية الاشتراك
ولفتت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، إلى أن الاشتراك السنوي 150جنيها في العام، وأن السن من الاربعين حتى الخمسين يختلف في الرسوم المادي.
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