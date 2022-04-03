الأوقاف: صرف 250 ألف جنيه كدفعة ثانية لدعم معاشات نقابة القراء

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف ، أنه بمناسبة شهر القرآن ، وفي إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وإكرام حفظته، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مبلغ (250 ألف جنيه) كدفعة ثانية لدعم معاشات نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم ، في ضوء أربع دفعات متتالية يتم صرفها على مدار العام ، ليكون إجمالي المبلغ المخصص لدعم معاشات نقابة القراء لهذا العام 2022م مليون جنيه.