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الأرصاد: موجة حارة على كافة الأنحاء رغم الانخفاض الطفيف وجنوب الصعيد 41 درجة

الأحد، 03 أبريل 2022 11:56 ص
الأرصاد: موجة حارة على كافة الأنحاء رغم الانخفاض الطفيف وجنوب الصعيد 41 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تأثير الموجة الحارة على كافة الأنحاء مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى اليوم، وتظل الأجواء  شديدة  الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.
 
ومتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 27 درجة مئوية،و شمال الصعيد 37 درجة مئوية،  أما جنوب الصعيد 41 درجة مئوية، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية.
 
ويشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى وجنوب سيناء ، مائل الحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن  يشهد اليوم نشاط رياح على  القاهرة الكبرى  والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وطقس  مشمس بشمال وجنوب الصعيد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 27
 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمى 30 درجة والصغرى 08 .
 
 
 

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