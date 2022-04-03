استطلاع فرنسى: تضاؤل الفارق بين ماكرون ولوبان قبل أسبوع من انتخابات الرئاسة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قادر على الفوز فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، والتى ستجرى فى العاشر من أبريل الجارى، إلا أن تفوقه على منافسته المنتمية إلى اليمين المتطرف مارين لوبان لا يزال يتضاءل، بحسب استطلاع جديد.

الاستطلاع الذى أجرته شركة إيفوب عن نوايا التصويت لصالح جورنال دومانش، وجد أن دعم ماكرون توقف عند 27%، متراجعا من 29.5% فى استطلاع مشابه أجرى قبل أسبوعين، بينما حلت لوبان فى المركز الثانى بنسبة 22% متقدمة 3.5 نقاط مئوية.

ووفقا للاستطلاع، فإن ماكرون سيتفوق على لوبان بنسبة 53% إلى 47% فى جولة الإعادة، ليتضاءل ذلك عما كانت عليه الأرقام قبل أسبوعين من نسبة 58% إلى 42%.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية فى الانتخابات فى 24 أبريل بين أكثر المرشحين حصدا للأصوات فى الجولة الأولى.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن المرشح اليسارى المتطرف جان لوك ميلينشون يمكن أن يحل فى المركز الثالث فى الجولة الأولى بنسبة 15% من الأصوات، متقدما بفارق نقطتين عن الاستطلاع السابق، بينما سيحصل المرشح اليسارى المتطرف إريك زيمير على 10.5%، متراجعا بمعدل 1.5 نقطة.

وكانت صحيفة بولتيكو قد قالت فى تقرير بنسختها الأوروبية الأسبوع الماضى، إنه قبل أسبوعين من إجراء انتخابات الرئاسة الفرنسية، وإدلاء الناخبين بأصواتهم فى الجولة الأولى فى 10 إبريل المقبل، فقد استنزفت الحرب فى أوكرانيا الكثير من وقت البث التلفزيونى الخاصة بالحملة الرئاسية، لكن لا يزال الناخبون يهتمون فى الغالب بالوظائف وتكلفة المعيشة، وهى قضايا فاقم منها الحرب الروسية.

ويواجه الرئيس إيمانويل ماكرون جولة إعادة محتملة مع المرشحة اليمينة مارين لوبان، التى ركزت فى حملتها على تكلفة المعيشة.