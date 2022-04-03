إيطاليا: يجب أن تتحمل روسيا مسؤولية الجرائم فى مدينة بوتشا الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات الإيطالية، إنه يجب أن تتحمل روسيا مسؤولية الجرائم التي وقعت في مدينة بوتشا الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت ديمترى يسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، إنه عاجلا أم آجلا أوروبا ستجرى حوارا مع روسيا إذا قبلت الولايات المتحدة الأمريكية أو رفضت.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "نأمل فى التوقيع على اتفاق مع أوكرانيا كنتيجة للمحادثات"، موضحا أن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا ستحقق كل أهدافها.

وتابع ديمترى يسكوف: "لا نريد عرقلة شراء الشركات الغربية للغاز الروسى"، موضحة أن العقوبات على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تظهر أن الغرب قادر على ارتكاب أى حماقة.

واستطرد المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "لن نقوم بأى أمر يقوض سمعتنا كمورد موثوق للغاز"، موضحا أن العقوبات على روسيا ستسرع من تناقص الثقة فى اليورو والدولار.