إصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب أتوبيس أعلى طريق العين السخنة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 8 اشخاص إثر حادث انقلاب أتوبيس أعلى طريق العين السخنة، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للمتجه إلي مناطق القاهرة، وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق العين السخنة بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم نقل المصابين الى مستشفى البنك الأهلى والقاهرة الجديدة، ويتواجد الخدمات الأمنية بالمكان للأستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة.