إصابة 5 أشخاص في حادثين بمركز سيدي سالم فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادثين بقريتين بسيدي سالم، وتم نقل المصابين لمستشفى سيدي سالم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بوقوع مشاجرة حالات مشاجرة بقرية شالمة سيدي سالم، أدت لإصابة 3 أشخاص، أحمد فهمي جبر، ٢٤ سنه، بجرح بالذراع، ومحمد فهمي جبر، ٢١ سنه، بجرح بالرقبه، ومحمد احمد عبدالجواد، ٣٨ سنه، بجرح بالذراع.

كما أصيب اثنين في حادث تصادم على طريق فدان الفقي عزبة الكوم، بمركز سيدي سالم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، لعمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لهم بإستقبال المستشفى، ومن التقرير الطبي تبين إصابة كل من إسراء عطية لطفي، ومسعد إسماعيل شهاب الدين، مصابين بإصابات متفرقة ما بين جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وحالتهم العامة مستقرة.