إصابة سيدتين في تصادم ملاكى وربع نقل على طريق القاهرة الإسكندرية بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل، وأسفر الحادث عن إصابة سيدتين، وجرى نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى حنفي مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي قيادة "أحمد س م"، 39 سنة، سائق، ومقيم كفر طحلة ببنها، وسيارة أخرى ربع نقل، قيادة "سيد ح أ"، 24 سنة، مقيم قرية الدير بمدينة طوخ، وأسفر الحادث عن إصابة سيدتين وجرى نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعلاجهم وإخلاء السيارات المتسببة في الحادث إلى جانبي الطريق لتسهيل حركة المرور بالطريق وعدم تعطل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.