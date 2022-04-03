أصغر سيدات أعمال.. الأختان عمرهما 17 سنة وأسسا ورشة ملابس جاهزة (فيديو)

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان "مى ومريم أصغر سيدات أعمال.. الاختين عمرهم 17 سنه أسسوا ورشة للملابس الجاهزة وحلمهم مصنع باسمهم"، ذلك مع شقيقتين من طلاب التعليم المزدوج بمدينة العاشر من رمضان.

وقالت مى عوض 18 سنة، طالبة بالصف الثانى الثانوى بمدرسة النسيجية بمدينة العاشر من رمضان، إنها وشقيقتها الأصغر مريم 17 سنة، طلاب بذات المدرسة، وأنهما بادرا بشراء ميكنة خياطة سنجر بسعر 1500 جنيه و شراء قماش بواقى المصانع لعمل تيشيرت أطفالى و أطقم السرائر، و عندما المشروع توسع معهم، قرر الأختان شراء ميكانات الأوفر و أولية بالتقسيط، للعمل بمساعدة والديهما بحيث يقومنا بالقص و التفصيل و التشطيب، بينما يقوم الأب و العم بالتوزيع.

و يكمل العم عبدالناصر: اننا دعمنا فكرة مى و مريم و نعاونهم فى التوزيع، كما تحولت صالة المنزل إلى ورشة صغيرة يعمل فيها الأختان و الأم ، و اننا نحلم بان تتحول تلك الورشة إلى مصنع يحمل اسم الأختان .

وأعربت مى عن شكرها للمحافظ الدكتور ممدوح غراب، بقيامه بدعم مشروعها، حيث دعاهما للمشاركة فى معرض ملابس الزقازيق، و خصص جناح لهم .