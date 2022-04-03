اليوم السابع
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أسعار العملات اليوم الأحد 3-4-2022 فى مصر

الأحد، 03 أبريل 2022 10:49 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 3-4-2022 فى مصر الدولار
كتبت ريهام الباشا

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تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 3-4-2022 بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، كما استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.
 
بينما تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 20.11 للشراء، 20.31 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس كان بـ20.18 للشراء، 20.51 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
 
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.24جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 20.11 للشراء، 20.31 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس كان بـ20.18 للشراء، 20.51 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.87 جنيه للشراء، 24.11 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس كان بـ23.90 جنيه للشراء، 24.16 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.68 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس كان بـ57.73 جنيه للشراء، و60.34 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 


اسعار العملات

الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار

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العملات اليوم

اسعار العملات اليوم

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