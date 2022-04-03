أسعار الذهب فى مصر الأحد 3-4-2022

كتب إسلام سعيد

ينشر اليوم السابع آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم الأحد 3 أبريل 2022، حيث يستقر الذهب في مصر عند 970 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر، ويسجل السعر العالمي للذهب 1924 دولار، وهو سعر الإغلاق الأسبوعى.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 830 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 970 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 1108 جنيهات.

الجنيه الذهب 7760 جنيها.

أسعار الذهب في مصر ترتبط بصورة مباشرة بسعر الأونصة الذهب التي يتم تداولها في البورصات العالمية، ويصل وزن الأونصة الذهب التي يجرى التداول عليها " 31.35 جرام" وهي وحدة قياس الذهب في التداولات العالمية على معدن الذهب، ويصل سعر جرام الذهب بالدولار اليوم 61.900 دولار، وتشير أوضاع السوق الآن إلى أن الذهب متراجع وفق ختام التداولات الأسبوعية 2 أبريل 2022 حيث تسجل الأونصة 1924دولار وهذا السعر يجرى تحديد حركة الذهب عليه في السوق المصري يومي السبت والأحد رغم إغلاق البورصة العالمية، وهنا يمكن أن تتحرك أسعار الذهب في حدود 2 إلى 5 جنيهات وفقًا لعوامل العرض والطلب على المعدن النفيس.