CNN: إيلون ماسك يبيع أسهم من شركة تسلا بقيمة 4.8 مليار دولار

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن الرئيس التنفيذى لشركة تسلا للسيارات الكهربائية إيلون ماسك قد باع أسهم من الشركة بقيمة 4.8 مليار دولار يوم الثلاثاء، بعد يوم من موافقة مجلس إدارة تويتر على بيع الشركة له فى صفقة قدرت منصة السوشيال ميديا بـ 44 مليار دولار.

وبحسب الشبكة، فإن ماسك قد باع 5.3 مليون سهم من تسلا بمتوسط سعر 905.30 للسهم الواحد، وفقا لإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أمس، الخميس. وتمثل المبيعات 3.1% من أسهم تسلا التى كان يحتفظ بها ماسك بشكل صريح فى بداية يوم الثلاثاء، وأقل من 2% من إجمالى قيمة ممتلكاته فى تسلا لو تم تضمين خيارات الأسهم التى يسيطر عليها.

ولم تكشف الإيداعات عن سبب البيع، لكن يبدو أنه لجمع الأموال لتنفيذ صفقة شراء تويتر وجعله شركة خاصة. وفى تغريدة مساء الخميس، رد ماسك على سؤال عن صفقة بيع الأسهم، وأجاب أنه لا يخطط لبيع مزيد من أسهم تسلا بعد اليوم. لكن لم يتضح إذا كان هذا يعنى لا مزيد من المبيعات بعد المبيعات التى حدثت بالفعل يوم الثلاثاء، أم إذا كان هناك مبيعات إضافية حدثت الأربعاء أو الخميس، ولم يتم الإعلان عنها بعد.

وينبغى أن يبلغ القائمون على شركة، مثل ماسك، بالمشتريات أو المبيعات الخاصة بأسهم الشركة للجنة الأوراق المالية والبورصات لإخبار مجتمع الاستثمار الأوسع بنشاطهم. لكن يكون أمامهم يومين لتقديم الإيداع ويظلوا ملزمين بالقواعد.

وكانت مبيعات أسهم تسلم كبيرة بما يكفى لتفرض ضغوطا على سعر السهم. وتمثل الأسهم المباعة 20% من قيمة التداول العادى فى أسهم تسلا هذا العام حتى الآن قبل يوم الثلاثاء.