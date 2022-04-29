42 إصابة جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين فى المسجد الأقصى

وكالات الأنباء

اصيب عشرات المعتكفين والمصلين، اليوم الجمعة، بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى المبارك.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتدت قوات الاحتلال، بعد صلاة الفجر، على المصلين والمعتكفين، في المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة، واعتلت الأسطح الملاصقة له، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، باتجاههم، ما أدى إلى وقوع عشرات الاصابات في صفوفهم.

واضافت أن قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الاسعاف التابعة لجمعية الهلال الاحمر في الأقصى.

وقالت جمعية الهلال الاحمر إن اثنين وأربعين مصليا ومعتكفا أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى المبارك.

وأضافت أن طواقمها قدمت الاسعاف الاولي للمصابين، ونقلت 22 منهم للمستشفى.

واكدت الجمعية أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من دخول المسجد الاقصى في بداية المواجهات، واصيب أحد أفرادها برضوض إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب.