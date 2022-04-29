300 قتيل فى تفجير ضخم بأحد مساجد العاصمة الأفغانية كابول

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام أفغانية، إن تفجيرا انتحاريا استهدف مسجدا غربى العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المصلين.

أما شبكة روسيا اليوم فذكرت أن التقارير الأولية تفيد بسقوط أكثر من 300 قتيل وجريح جراء انفجار قوي دوى اليوم الجمعة داخل مسجد في العاصمة الأفغانية.

فيما ذكرت وكالة Aamaj الأفغانية، أن انفجارا ضخم وقع في مسجد يدعى خليفة صاحب قرب قصر دارلمان في كابول، وأن عدد الضحايا غير معروف.

والأسبوع الماضي، تبنى تتنظيم داعش الإرهابي تفجيرا انتحاريا استهدف مسجدا بأفغانستان وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.