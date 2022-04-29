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وسائل إعلام: هولندا ترسل عناصر شرطتها العسكرية إلى أوكرانيا

الجمعة، 29 أبريل 2022 03:00 ص
وسائل إعلام: هولندا ترسل عناصر شرطتها العسكرية إلى أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية - أرشيفية
وكالات

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أفادت وكالة ANP الهولندية نقلا عن مصادر حكومية بأن هولندا سترسل إلى أوكرانيا العشرات من عناصر الشرطة العسكرية لغرض جمع الأدلة في إطار التحقيقات في جرائم حرب محتملة.

وأشارت مصادر الوكالة إلى أن الحكومة ستصادق على هذا القرار اليوم الجمعة.

وحسب المصادر، فإن الخبراء الهولنديين سيعملون في أماكن ارتكاب الجرائم المحتملة، وسيقدمون المعلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية التي قد فتحت تحقيقا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في أوكرانيا.

وأكدت الوكالة أن مجموعة عناصر الشرطة العسكرية ستتوجه إلى أوكرانيا قريبا وستبقى هناك لمدة عدة أسابيع.


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