وزير إيطالى سابق يدعو لخطة سريعة للاستقلال عن الغاز الروسى

فاطمة شوقى

تحدث السياسي الإيطالي، الوزير السابق للتنمية الاقتصادية كارلو كاليندا، عن الحاجة إلى خطة حكومية تمنح البلاد الاستقلالية عن روسيا في مجال الطاقة في غضون ستة أشهر.

وقال كاليندا، العضو في البرلمان الأوروبي والمنشق عن الحزب الديمقراطي، في تصريحات إذاعية الجمعة "إذا أغلق الرئيس فلاديمير بوتين صنابير الغاز الطبيعي؟ سيكون لدينا احتياطيات حتى نهاية أكتوبر وسنعيد فتح محطات الفحم الحجري"، حسبما نقلت وكالة آكى الإيطالية.

واضاف كاليندا، الذي أعرب عن رفضه دفع ثمن إمدادات الغاز الروسي بالروبل، “لكن سيكون الأمر أكثر تعقيدا وسيقودنا على الفور إلى الركود الاقتصادي”.

وكان وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو أكد أن بلاده لن تستخدم حق النقض"الفيتو" بخصوص أى نوع من العقوبات ضد روسيا، وقال فى مؤتمر صحفى فى الكونغو الاسبوع الماضى "من جانب إيطاليا، لن يكون هناك أى فيتو ضد أى نوع من العقوبات على روسيا، لكن فى الوقت نفسه نتوقع دعمًا لاقتراح حد أقصى لسعر الغاز للتخفيف من حدة المضاربة، مما يسمح للعائلات بدفع أقل على فواتيرهم. الطاقة والشركات حتى لا ترى تنافسيتها تتأثر."

وأضاف: "يعمل كل من رئيس الوزراء ماريو دراجى والوزير روبرتو شينجولانى منذ اليوم الأول على اقتراح حد أقصى لسعر الغاز والذى يجب أن يكون أولوية الاتحاد الأوروبى للتخفيف من المضاربات السعرية التى تؤثر على العائلات".