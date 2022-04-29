اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أبريل 2022 06:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الأشقاء الثلاثة ماتوا فى حادث..

والد أطباء دمياط: "أولادى شهداء عند ربنا.. وضهرى اتقطم بعد موتهم".. فيديو

الجمعة، 29 أبريل 2022 06:00 م
والد أطباء دمياط: "أولادى شهداء عند ربنا.. وضهرى اتقطم بعد موتهم".. فيديو
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "الأشقاء الثلاثة ماتوا فى حادث.. والد أطباء دمياط: ولادى شهداء عند ربنا وضهرى اتقطم بعد موتهم"، حيث استقبلت قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط مئات المواطنين، الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء لأسرة الأطباء الثلاثة الذين توفوا فى حادث سيارة بطريق العريش الإسماعيلية منذ أسبوع تقريبا.

وقال أحمد عثمان والد الأشقاء الثلاثة، إن الحادث كبير ومؤلم ولكن إرادة الله فوق الجميع ونحمد الله أننا نبدأ التعافى والعودة إلى الحياة الطبيعية ونحتسب أولادنا شهداء عند الله، ونطمئن الجميع علينا ونشكر كل من سأل عنا وتواصل معنا.



وتابع نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تواصله معنا وتقديم العزاء، وكذلك الدكتور منال عوض محافظ دمياط، التى قدمت إلينا لتقديم العزاء وقدمت لنا رحلة حج.


دمياط

اخبار دمياط

كفر سعد

الاشقاء الثلاثة

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لحظات تكتم الأنفاس.. شاب يودع صديق عمره وأختيه أمام عينيه.. دقائق صعبة قضاها الأشقاء الثلاثة وسط الترعة.. الناجى الوحيد يروى تفاصيل الواقعة.. ووالده: ابنى فى أزمة كبيرة ادعوله.. وشقيقهم: أنا غسلت التلاتة بإيدى

السبت، 23 أبريل 2022 08:33 م

صديق أحد الأشقاء الثلاثة الراحلين: نشارك فى بئر بأفريقيا كصدقة جارية.. فيديو

السبت، 23 أبريل 2022 06:12 م

السيدة انتصار السيسي تنعى الأشقاء الثلاثة أبناء محافظة دمياط

السبت، 23 أبريل 2022 05:44 م

والد الناجى من حادث مصرع الأشقاء الثلاثة: ابنى فى أزمة نفسية ادعوا له..فيديو

السبت، 23 أبريل 2022 04:17 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة