والد أطباء دمياط: "أولادى شهداء عند ربنا.. وضهرى اتقطم بعد موتهم".. فيديو

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "الأشقاء الثلاثة ماتوا فى حادث.. والد أطباء دمياط: ولادى شهداء عند ربنا وضهرى اتقطم بعد موتهم"، حيث استقبلت قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط مئات المواطنين، الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء لأسرة الأطباء الثلاثة الذين توفوا فى حادث سيارة بطريق العريش الإسماعيلية منذ أسبوع تقريبا.



وقال أحمد عثمان والد الأشقاء الثلاثة، إن الحادث كبير ومؤلم ولكن إرادة الله فوق الجميع ونحمد الله أننا نبدأ التعافى والعودة إلى الحياة الطبيعية ونحتسب أولادنا شهداء عند الله، ونطمئن الجميع علينا ونشكر كل من سأل عنا وتواصل معنا.





وتابع نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تواصله معنا وتقديم العزاء، وكذلك الدكتور منال عوض محافظ دمياط، التى قدمت إلينا لتقديم العزاء وقدمت لنا رحلة حج.