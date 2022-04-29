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هيئة الأوقاف تحقق مليار و600 مليون جنيه أرباح وإيرادات خلال 10 أشهر

الجمعة، 29 أبريل 2022 01:03 ص
هيئة الأوقاف تحقق مليار و600 مليون جنيه أرباح وإيرادات خلال 10 أشهر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تحقيق هيئة الأوقاف المصرية رقما قياسيا جديدا في الأرباح والإيرادات، قائلا: "الحمد لله رب العالمين: لقد حققت هيئة الأوقاف المصرية رقما قياسيا جديدا في الفترة من 1 يوليو 2021 حتى الخميس 28 أبريل الجارى". 

وتابع وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "أى في 10 أشهر صافي أرباح وإيرادات بلغت مليارًا وستمائة مليون جنيه، وهو أعلى محصلة أرباح في هذه الفترة منذ إنشاء الهيئة". 
 
وفى سياق متصل، قالت وزارة الأوقاف إن تقرير لمؤشر قياس مدى نسب الإنجاز، أظهر التقرير الصادر عن المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وصول نسبة مستوى الإنجاز بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها إلى 97% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021م / 2022م. 
 
 
 

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