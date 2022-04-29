هدايا وأدوات كهربائية لتشجيع حفظ القرآن فى سنهور بكفر الشيخ.. بث مباشر

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، احتفالية كبرى أقيمت بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، لتحفيز حفظة القرآن الكريم، وتكريم 65 طفل وطفلة حفظة القرآن الكريم مابين ربع ونصف القرآن وحفظ القرآن كله.

وبعد اجراء مسابقة دينية خبلال شهر رمضان المبارك ل 650 طفل وطفله فاز في المسابقة 65 طفل وطفله في كافة مراحل التعليم العام، ولتحفزيهم أجري لهم تكريم، وتم تقديم جوائز مابين غسالات وبتوجازات ومراوح وغيرها من الأجهزة الكهربائية.