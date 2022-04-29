هدايا وأدوات كهربائية لتشجيع حفظ القرآن فى سنهور بكفر الشيخ.. بث مباشر

رصدت عدسة اليوم السابع، احتفالية كبرى أقيمت بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، لتحفيز حفظة القرآن الكريم، وتكريم 65 طفل وطفلة حفظة القرآن الكريم مابين ربع ونصف القرآن وحفظ القرآن كله.
وبعد اجراء مسابقة دينية خبلال شهر رمضان المبارك ل 650 طفل وطفله فاز في المسابقة 65 طفل وطفله في كافة مراحل التعليم العام، ولتحفزيهم أجري لهم تكريم، وتم تقديم جوائز مابين غسالات وبتوجازات ومراوح وغيرها من الأجهزة الكهربائية.
هدايا لتشجيع حفظة القرآن من أهالي قرية سنهور بكفر الشيخ
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة