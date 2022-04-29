اليوم السابع
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هدايا وأدوات كهربائية لتشجيع حفظ القرآن فى سنهور بكفر الشيخ.. بث مباشر

الجمعة، 29 أبريل 2022 06:09 ص
هدايا وأدوات كهربائية لتشجيع حفظ القرآن فى سنهور بكفر الشيخ.. بث مباشر تشجيع حفظ القرآن فى سنهور بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع، احتفالية كبرى أقيمت بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، لتحفيز حفظة القرآن الكريم، وتكريم 65 طفل وطفلة حفظة القرآن الكريم مابين ربع ونصف القرآن وحفظ القرآن كله.

وبعد اجراء مسابقة دينية خبلال شهر رمضان المبارك ل 650 طفل وطفله فاز في المسابقة 65 طفل وطفله في كافة مراحل التعليم العام، ولتحفزيهم أجري لهم تكريم، وتم تقديم جوائز مابين غسالات وبتوجازات ومراوح وغيرها من الأجهزة الكهربائية.

هدايا لتشجيع حفظة القرآن من أهالي قرية سنهور بكفر الشيخ
هدايا لتشجيع حفظة القرآن من أهالي قرية سنهور بكفر الشيخ

 


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