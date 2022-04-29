موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 29-4-2022.. 1.2 مليار جنيه لـ500 شركة مصدرة

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 29-4-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان وزير المالية، بدء صرف مستحقات مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة " السداد النقدي الفوري "، التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى، وبلغت 1.2 مليار جنيه لـ500 شركة، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 11047.70 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل.



وزير المالية: صرف 1.2 مليار جنيه لـ500 شركة مصدرة لتوفير السيولة النقدية أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، بدء صرف مستحقات مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة "السداد النقدي الفوري"، التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى، وبلغت 1.2 مليار جنيه لـ500 شركة. أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، بدء صرف مستحقات مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة "السداد النقدي الفوري"، التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى، وبلغت 1.2 مليار جنيه لـ500 شركة.

وأضاف "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن إجمالي ما تم صرفه للشركات المصدرة بلغ نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتى الآن؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.

وزيرة التجارة: إصدار 564 شهادة صرف للشركات المصدرة بإجمالي 2 مليار جنيه أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى اليوم 564 شهادة صرف لعدد 564 شركة بإجمالي 2 مليار جنيه، مضيفة أن عدد الشركات المستحقة للمساندة التصديرية في إطار هذه الدفعة يبلغ 683 شركة بإجمالي 2.4 مليار جنيه، يأتي ذلك في إطار الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين. أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى اليوم 564 شهادة صرف لعدد 564 شركة بإجمالي 2 مليار جنيه، مضيفة أن عدد الشركات المستحقة للمساندة التصديرية في إطار هذه الدفعة يبلغ 683 شركة بإجمالي 2.4 مليار جنيه، يأتي ذلك في إطار الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين.

وقالت "جامع"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن سداد هذه الدفعة من المستحقات يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.7% خلال تعاملات شهر أبريل تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 11047.70 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 1873.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 1.48% ليغلق عند مستوى 2851.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 1.29% ليغلق عند مستوى 13533.68 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 16.69% ليغلق عند مستوى 3893.08 نقطة. تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 11047.70 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 1873.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 1.48% ليغلق عند مستوى 2851.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 1.29% ليغلق عند مستوى 13533.68 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 16.69% ليغلق عند مستوى 3893.08 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.3 مليار جنيه خلال جلسات أبريل المنتهى، ليغلق عند مستوى 715.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 431.6 مليار جنيه إلى 419.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 126.6 مليار جنيه إلى 124.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.5%.

وزير البترول يتابع توافر المنتجات خلال موسمى الإجازات الحالية والحصاد عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء شركات توزيع ونقل المنتجات البترولية والبوتاجاز والغاز الطبيعى التابعة لقطاع البترول والشركات الأجنبية والخاصة العاملة في السوق المصري، تم خلاله التأكيد على توافر أرصدة وإمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال الفترة القادمة فى ظل زيادة سعة التخزين بالمستودعات ومعامل التكرير والموانئ البترولية وانتظام برامج الاستيراد فيما يخص الجانب الذى يتم تلبيته من الخارج. عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء شركات توزيع ونقل المنتجات البترولية والبوتاجاز والغاز الطبيعى التابعة لقطاع البترول والشركات الأجنبية والخاصة العاملة في السوق المصري، تم خلاله التأكيد على توافر أرصدة وإمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال الفترة القادمة فى ظل زيادة سعة التخزين بالمستودعات ومعامل التكرير والموانئ البترولية وانتظام برامج الاستيراد فيما يخص الجانب الذى يتم تلبيته من الخارج.

وأكد "الملا"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على المتابعة المستمرة بشكل يومى للتأكيد على توافر المنتجات بسهولة ويسر، خاصة مع موسم الأجازات الحالية وكذلك موسم الحصاد والتى تشهد زيادات موسمية فى مثل الفترات ويتم الوفاء بها بانتظام.