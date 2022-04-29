اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أبريل 2022 03:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

منخفض صحراوى يؤثر على الإسكندرية.. ضباب وأتربة ودرجة الحرارة 38.. لايف وصور

الجمعة، 29 أبريل 2022 03:10 م
منخفض صحراوى يؤثر على الإسكندرية.. ضباب وأتربة ودرجة الحرارة 38.. لايف وصور منخفض صحراوى يؤثر على الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون اليوم السابع ، فيديو لايف حول حالة الطقس بالإسكندرية، شهد إنقلاب مفاجئ لحالة الطقس وعودة إلى الأجواء الربيعية المتقلبة، حيث شهدت الإسكندرية أجواء ضبابية فى الرؤية ورياح محملة بالرمال والأتربة، وسجلت الإسكندرية اليوم 38 درجة فى العظمى و 18 درجة فى الصغرى.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (1)
منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (1)

 

منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (2)
منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (2)

 

منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (3)
منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (3)

 

منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (4)
منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (4)

 

منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (5)
منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (5)

 

منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (6)
منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (6)

 

منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (7)
منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (7)

 

منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (8)
منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (8)

 

منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (9)
منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (9)

 

منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (10)
منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (10)

 

منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (11)
منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (11)

 

منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (12)
منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (12)

 

منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (13)
منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (13)

 

منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (14)
منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (14)

 


حالة الطقس اليوم

حالة الطقس

حاله الطقس اليوم

حاله الطقس

الطقس غدا

حالة الطقس غدا

الارصاد الجوية

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

الطقس في القاهرة غدا

طقس غدا

حاله الطقس غدا

الطقس غدا في مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الجمعة، 29 أبريل 2022 08:00 ص

درجات الحرارة اليوم الجمعة 29/4/2022 فى مصر

الجمعة، 29 أبريل 2022 12:00 ص

درجات الحرارة المتوقعة طوال أسبوع العيد بجميع الأنحاء.. العظمى بالقاهرة تصل 35

الخميس، 28 أبريل 2022 07:40 م

الطقس يودع رمضان بـ"حرارة".. البلاد على موعد مع منخفض صحراوى غدا.. درجات الحرارة ترتفع على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة و40 بالجنوب.. والأرصاد تحذر من رياح وأتربة على غرب البلاد والدلتا

الخميس، 28 أبريل 2022 03:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة