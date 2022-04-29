منخفض صحراوى يؤثر على الإسكندرية.. ضباب وأتربة ودرجة الحرارة 38.. لايف وصور

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع ، فيديو لايف حول حالة الطقس بالإسكندرية، شهد إنقلاب مفاجئ لحالة الطقس وعودة إلى الأجواء الربيعية المتقلبة، حيث شهدت الإسكندرية أجواء ضبابية فى الرؤية ورياح محملة بالرمال والأتربة، وسجلت الإسكندرية اليوم 38 درجة فى العظمى و 18 درجة فى الصغرى.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.



منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (1)



منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (2)



منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (3)



منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (4)



منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (5)



منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (6)



منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (7)



منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (8)



منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (9)



منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (10)



منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (11)



منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (12)



منخفض صحراوي يؤثر على الإسكندرية (13)