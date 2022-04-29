مقتل عامل تصادف وجوده بمحيط مشاجرة بين عدد من الأشخاص فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

لقى عامل مصرعه نتيجة إصابته بطلق ناري في إحدى قرى العياط بالجيزة، حيث أصيب بطلق ناري طائش خلال تشاجر عدد من الأشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بإحدى قرى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أنه خلال تشاجر عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وإطلاق أعيرة نارية، أصيب عامل تصادف تواجده مصادفة بمحيط المشاجرة، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

تم تحديد هوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، ونقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.