"مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف".. أول إصدارات سلسلة رؤية للأوقاف باللغة الصينية

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف صدور كتاب : "مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف" باللغة الصينية بإشراف وتقديم ومشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة "رؤية" للفكر المستنير المترجمة باللغات المختلفة.

وذكر بيان للوزارة، أن الكتاب يصحح كثيرا من المفاهيم الخاطئة التي اتخذها أصحاب الأفكار المتطرفة ذريعة لتبرير أعمالهم الإجرامية المنكرة، ويناقش بالحجة والبرهان هذه المفاهيم المغلوطة ويفندها ، ومنها : التكفير ، والحاكمية ، والجهاد ، والمواطنة ، والإرهاب ، والجزية ، ودار الحرب، والعلاقة بين الدين والدولة، ونظام الحكم، والمتاجرة بقضية الخلافة.

ويؤكد الكتاب على مشروعية الدولة الوطنية، وبيان أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأن الإرهاب لا دين له ولا خلق ولا قيم، ولا عهد له ولا ذمة؛ مما يتطلب اصطفافًا وطنيًّا ودوليًّا لمواجهته، وتخليص الإنسانية من شروره وآثامه.

ويؤكد أننا بحاجة ماسة إلى العمل بقوة على بناء الشخصية الوطنية بكل أبعادها الإيمانية والأخلاقية، وبما يرسخ للقيم الإنسانية الراقية النبيلة.