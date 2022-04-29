اليوم السابع
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مصرع 12 عاملة إثر انهيار أرضى فى منجم ذهب بإندونيسيا

الجمعة، 29 أبريل 2022 09:13 ص
مصرع 12 عاملة إثر انهيار أرضى فى منجم ذهب بإندونيسيا منجم ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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لقيت 12 عاملة مصرعهن إثر حدوث انهيار أرضى بمنجم ذهب غير قانونى فى مقاطعة سومطرة الشمالية بإندونيسيا.

وقالت الشرطة الإندونيسية، إن اثنتي عشرة امرأة تعملن في منجم ذهب غير قانوني في مقاطعة سومطرة الشمالية الإندونيسية لقين حتفهن عندما انهار جرف وأثار انهيارا أرضيا، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية.

وقال قائد الشرطة المحلية، مارلون راجاغوكوك، "انهار الجرف حول المنجم ودفن النساء الاثنتي عشرة، مما أسفر عن مصرعن جميعا"، مضيفا أن الضحايا لم يكن من عمال المناجم المحترفين.

وأمس الخميس، انهار جرف في منطقة ماندالينج ناتال في شمال سومطرة ما أسفر عن مصرع العاملات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 و55 عاما، واللاتي من يحفرن بحثا عن الذهب في منجم غير قانوني مهجور.

وتمكنت امرأتان أخريان عملتا إلى جانبهن من النجاة من الكارثة وركضتا إلى القرية للإبلاغ عن الحادث إلى السلطات.

 

 


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