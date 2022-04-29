مصرع عامل صدمته سيارة بمركز جهينة فى سوهاج والنيابة تصرح بدفن الجثة

سوهاج - محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 20 سنة مصرعه، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى جهينة المركزى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة، وذلك على إثر اصطدام سيارة نقل به بدائرة مركز جهينة غربى سوهاج، وتم تحرير المحضر اللازم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة عامل صدمته سيارة بدائرة مركز شرطة جهينة وتم التحفظ على السيارة وقادها مرتكب الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والمقدم أحمد العزازى مفتش مباحث مركز جهينة بوجود حادث تصادم ومتوفي دائرة مركز المراغة حيث تبين أنه أثناء سير السيارة نقل "قيادة المدعو محمد ر ح 34 سنة حاصل علي دبلوم ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالمدعو رمضان أ ع 20 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جهينه أثناء عبوره الطريق مما أدي لوفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جهينه المركزي وبسؤال نجل عم المتوفي علاء أ ف 23 سنة عامل ويقيم دائرة المركز قرر بمضمون ما تقدم وأتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهه الجنائية وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة