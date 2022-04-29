مصرع شخص وإصابة 4 فى تصادم سيارة بونش على طريق إسكندرية الزراعى بطوخ

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بنطاق مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة أجرة، بون، أسفل وبرى المرور بطوخ، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 4 أخرين، جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعى ومستشفى قليوب التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وونش بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أسفل كوبرى طوخ بدائرة مركز شرطة طوخ.

على الفور انتقل لرجال المرور ومجلس مدينة طوخ لمكان الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة أجرة وونش، اسفل كوبرى طوخ بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، واسفر الحادث عن مصرع شخص "إسلا ع س"، مقيم دائرة مركز شرطة بنها، 43 سنة، وإصابة 4 أخرين "هانى ه م"، 37 سنة، كسر بالساق الأيمن، و"محمود ج ا"، 55 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و "عبد العاطى م ع"، 47 سنة، اشتباه كسر بالحوض، و"شحات ع ف"، 42 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى، ومستشفى قليوب التخصصى، وتجنيب السيارة والونش للحفاظ على سير الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وتسهيل انتقال الأفراد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

