اليوم السابع
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مصرع شخصين فى خصومة ثأرية بمركز أسيوط

الجمعة، 29 أبريل 2022 01:57 ص
مصرع شخصين فى خصومة ثأرية بمركز أسيوط مديرية أمن أسيوط - أرشيفية
هيثم البدري

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لقي شخصين مصرعهما إثر إصابتهما بطلقات نارية بقرية الزاوية في مركز أسيوط، أثناء عودتهما من التفتيش على المساجد بالمحافظة إثر خصومة ثأرية.
 
كان اللواء الدكتور عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من مأمور مركز أسيوط بمقتل شيخين من أئمة مديرية الأوقاف أثناء استقلالهما سيارة ملاكي بطريق "أسيوط - الزاوية" في مركز أسيوط.
 
وبانتقال ضباط المباحث الجنائية والأمن العام والإسعاف، تبين من المعاينة أن المجني عليهما "سيد ع." و"سيد م." يعملان مفتشين بمديرية أوقاف أسيوط، ومقيمين بقرية الزاوية.
 
وكشفت التحريات الأولية، أن المجني عليه الأول مرتبط بخصومة ثأرية بالقرية، وأثناء عودته من العمل يرافقه أحد زملائه "المجني عليه الثاني"، تربص بهما أفراد من الخصومة وأطلقوا الأعيرة النارية مما أسفر عن مقتلهما، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة.
 

 


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