محافظ بورسعيد يؤدى صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد الشاطئ بحى العرب

بورسعيد - محمد عزام

أدي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في مسجد الشاطئ بحي العرب وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور جمال عواد مدير مديرية الأوقاف وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



والقي إمام المسجد خطبة الجمعة تحت عنوان "فضائل شهر رمضان وحسن الخواتيم" والتي تحدث خلالها عن فضل العبادة خلال شهر رمضان الكريم ومنزلة وأهمية العشر الأواخر من رمضان في الثواب و التقرب إلى الله.



ومن جانبه، وجه محافظ بورسعيد التهنئة لجموع المصليين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمة الاسلامية بالخير والرخاء، مؤكدا أن شهر رمضان هذا العام جاء محملا بالخير والبركات والمناسبات التي جمعت بين جميع أبناء مصر، وكان مليء بمشاعر المودة والرحمة بين الجميع، داعيا الله أن يعاد شهر رمضان المعظم على مصرنا الحبيبة بمزيد من الاستقرار والتنمية والرخاء.





صلاة الجمعة اليوم



صلاة الجمعه اليوم_1



محافظ بورسعيد بالمسجد









