محافظ المنوفية: توريد ما يزيد عن 4 آلاف طن قمح ولجان لمتابعة المنظومة

المنوفية - محمد فتحى

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار أعمال اللجان المشكلة بالمراكز والمدن فى المتابعة المستمرة لانتظام سير العمل بمنظومة توريد الأقماح بالصوامع وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة أمام جموع المزارعين، مع التأكيد على الالتزام بكافة الضوابط والقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن .

وفى ضوء ذلك، أفاد المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إنتظام عمليات التوريد، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن 4 آلاف و118 طن قمح .

وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لإحكام الرقابة على عملية التوريد ، تابع وكيل وزارة الزراعة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية أعمال الحصاد والدراس وتوريد الأقماح بناحية شمنديل بمركز قويسنا ، كما تم المرور على شونة بركة السبع التابعة للبنك الزراعي المصرى بسعة تخزين (6) ألاف طن وذلك للوقوف على انتظام العمل بها بالكفاءة المطلوبة ، حيث تم التأكد من الالتزام بالعمل وفق النموذج الموحد موضح به بيانات الحائز والقائم بالزراعة ورقم الحيازة الزراعية وكذا المساحات المنزرعة والكميات المستهدف توريدها .

وتواصل اللجان المشكلة أعمالها على مدار الساعة وبصفة يومية فى المرور الميدانى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة آخر مستجدات عمليات التوريد وتذليل العقبات وتقديم الدعم اللوجستي لضمان توريد أكبر كمية من المحصول .