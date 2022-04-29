اليوم السابع
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محافظ القاهرة يشهد صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد الحسين

الجمعة، 29 أبريل 2022 01:08 م
محافظ القاهرة يشهد صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد الحسين الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد الحسين
كتب سيد الخلفاوى

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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة وعدد من كبار رجال الدولة وعلماء الدين وذلك بمسجد الإمام الحسين بحى وسط القاهرة .
 
وتناولت خطبة الجمعة التى ألقاها وزير الأوقاف فضائل الشهر الكريم ، وضرورة الاستمرار فى تحرى ليلة القدر حتى آخر رمضان وعدم الفتور فى الطاعة بعد ليلة 27 رمضان، داعيًا إلى الاستمرار فى إطعام الطعام ، وإدخال الفرحة على الفقراء والمساكين والأيتام بالطعام والكساء .
 
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