محافظة أسوان تستجيب لأهالى قرية التوفيقية برفع مخلفات تطهير الترع

أسوان - عبد الله صلاح

استجاب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، للشكوى الواردة من أهالى مركز كوم أمبو بشأن تكدس مخلفات أعمال الصيانة والتطهير لترعة كاسل أمام الكوبرى الممتد لقرية التوفيقية، وكلف الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان بتنفيذ رفع المخلفات المجمعة.

وذكر بيان صحفى لمحافظة أسوان، أن المخلفات نتجت عن أعمال الصيانة الدورية والتطهير والتى تمت بطول 30 كم خلال 24 ساعة، مما ساهم فى الحفاظ على البيئة المحيطة، ونهو هذه المشكلة بشكل كامل مما كان له أثر طيب على الأهالى المقيمين بها.

وأشار البيان، إلى أن هذه المنطقة التى تجمعت بها المخلفات كانت مفصولة عنها المياه نتيجة لحدوث كسر بالخط 10 بوصات، وتم الإصلاح وضخ المياه مرة أخرى.