اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أبريل 2022 02:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة أسوان تستجيب لأهالى قرية التوفيقية برفع مخلفات تطهير الترع

الجمعة، 29 أبريل 2022 01:18 م
محافظة أسوان تستجيب لأهالى قرية التوفيقية برفع مخلفات تطهير الترع أعمال رفع المخلفات وتطهير الترع
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استجاب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، للشكوى الواردة من أهالى مركز كوم أمبو بشأن تكدس مخلفات أعمال الصيانة والتطهير لترعة كاسل أمام الكوبرى الممتد لقرية التوفيقية، وكلف الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان بتنفيذ رفع المخلفات المجمعة.

وذكر بيان صحفى لمحافظة أسوان، أن المخلفات نتجت عن أعمال الصيانة الدورية والتطهير والتى تمت بطول 30 كم خلال 24 ساعة، مما ساهم فى الحفاظ على البيئة المحيطة، ونهو هذه المشكلة بشكل كامل مما كان له أثر طيب على الأهالى المقيمين بها.

وأشار البيان، إلى أن هذه المنطقة التى تجمعت بها المخلفات كانت مفصولة عنها المياه نتيجة لحدوث كسر بالخط 10 بوصات، وتم الإصلاح وضخ المياه مرة أخرى.


محافظة اسوان

قرية التوفيقية

مخلفات تطهير الترع

ترعة كاسل

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شكرًا لسواعد المصريين.. رجال "حياة كريمة" يواصلون العمل فى الصيام

الجمعة، 29 أبريل 2022 10:00 ص

"حياة كريمة" تبث الحياة فى ربوع مصر.. "مياه الشرب" تستكمل 333 مشروعا و"الرى" تنفذ 166 تبطينا للترع فى أسوان.. والعمل فى تنفيذ 162 مشروعا صحيا فى 192 قرية بالمنيا.. والقومى للمرأة يختتم أمسية رمضانية بالأقصر

الجمعة، 29 أبريل 2022 07:00 ص

شكرًا لسواعد المصريين.. رجال "حياة كريمة" يواصلون العمل فى الصيام.. (صور)

الجمعة، 29 أبريل 2022 05:00 ص

"مصطفى" شاب أسوانى حفظ القرآن فى سن مبكرة وينشد للرسول فى بلدان عربية.. فيديو

الخميس، 28 أبريل 2022 07:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة