كيف تحمى مصانع الغزل البيئة باستخدام البوليستر الريسيكل.. فى 10 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

تلجأ بعض مصانع الغزل والنسيج لاستخدام البوليستر الريسيكل، بدلا من البوليستر الفيرجن المصنع من البنرول.. فما هو البوليستر الريسيكل وكيفية دخوله فى الصناعة ودوره فى حماية البيئة..

1- هو عبارة عن استخدام خامات البلاستيك، خاصة زجاجات المياه فى التصنيع.

2- يتم الغسيل والفرز والتعقيم، ثم التكسير وتحويله إلى شرائح أو قطع صغيرة.

3- مرحلة تصنيع الشعيرات البوليستر.

4- مرحلة تصنيع الملابس.

5- الأمم المتحدة تنادي بالإسراع فى زيادة إنتاجه، وكلفت بيوت الأزياء العالمية بتصنيع ملابس منه.

6- من مزاياه تقليل الانبعاث الكربوني CO2 بنسبه 75%.

7- تقليل الطاقه المستهلكه بنسبه 75% عن البوليستر الفيرجن .

8- تقليل استهلاك المياه بنسبة لاتقل عن 20% عن البوليستر الفيرجن.

9- واحد طن من البوليستر يقلل 5.7 متر مربع من تلوث الارض وتبويرها.

10 - إنتاج 2 مليون طن سنويا من البوليستر الريسيكل يوفر عوادم مليون سياره تسير علي الطرق وتلوث البيئة.