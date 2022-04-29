اليوم السابع
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الجمعة، 29 أبريل 2022 12:22 ص
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كيف تحمى مصانع الغزل البيئة باستخدام البوليستر الريسيكل.. فى 10 معلومات

الجمعة، 29 أبريل 2022 12:00 ص
كيف تحمى مصانع الغزل البيئة باستخدام البوليستر الريسيكل.. فى 10 معلومات مخلفات بلاستيك
كتب عبد الحليم سالم

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تلجأ بعض مصانع الغزل والنسيج لاستخدام البوليستر الريسيكل، بدلا من البوليستر الفيرجن المصنع من البنرول.. فما هو البوليستر الريسيكل وكيفية دخوله فى الصناعة ودوره فى حماية البيئة..

1- هو عبارة عن استخدام خامات البلاستيك، خاصة زجاجات المياه فى التصنيع.
2-  يتم الغسيل والفرز والتعقيم، ثم التكسير وتحويله إلى شرائح أو قطع صغيرة.
3- مرحلة تصنيع الشعيرات البوليستر. 
4- مرحلة تصنيع الملابس.
5- الأمم المتحدة تنادي بالإسراع فى زيادة إنتاجه، وكلفت بيوت الأزياء العالمية بتصنيع ملابس منه.
6- من مزاياه تقليل الانبعاث الكربوني CO2 بنسبه 75%.
7- تقليل الطاقه المستهلكه بنسبه 75% عن البوليستر الفيرجن .
8- تقليل استهلاك المياه بنسبة لاتقل عن 20% عن البوليستر الفيرجن. 
9- واحد طن من البوليستر يقلل 5.7 متر مربع من تلوث الارض وتبويرها.
 
10 - إنتاج 2 مليون طن سنويا من البوليستر الريسيكل يوفر عوادم مليون سياره تسير علي الطرق وتلوث البيئة.

البوليستر الريسيكل

مصانع الغزل والنسيج

حماية البيئة

قمة المناخ

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