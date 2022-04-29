فى أكبر عملية انتشار منذ الحرب الباردة.. بريطانيا ترسل 8 آلاف جندى بالقرب من حدود روسيا

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، أنها سترسل 8 آلاف جندى إلى أوروبا الشرقية، وذلك فى أكبر عملية انتشار منذ انتهاء الحرب الباردة.

وقالت الدفاع البريطانية فى بيان، حسبما نقلت "سبوتنيك"، إن هذه القوات ستشارك تدريبات حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى دول تمتد من فنلندا إلى مقدونيا الشمالية.

وأضاف البيان أن الجيش سيرسل أيضا 72 دبابة من طراز "تشالنجر-2" و120 عربة قتال مصفحة إلى جانب أسلحة مدفعية وطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة للتدريبات.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، قد صرحت، بأنه يجب تحرير "أوكرانيا بأكملها"، بما فى ذلك شبه جزيرة القرم.

وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، إن جنودا أوكرانيين سافروا إلى بريطانيا لتعلم كيفية استخدام المركبات المدرعة التي ترسلها بلاده لهم لاستخدامها ضد الجيش الروسى.

يذكر أن بريطانيا تزود أوكرانيا بالصواريخ للقتال ضد روسيا، وتقول إنها مستعدة لتقديم المساعدة بالدبابات والطائرات عبر شركاء مثل بولندا.