فريق جراحى ببنها الجامعى ينقذ طفلة ابتلعت حبة سودانى تسببت فى توقف النفس

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق طبي بقيادة الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عامين، ابتعلت حبة سوداني سببت لها شرقة وتوقف التنفس نتيجة ابتلاعها في التجويف الصدري، مما أثر على الحالة العامة ودخولها في حالة اختناق شديدة، حيث جرى التعامل الجراحي بالمناظير وتم إنقاذ حياتها.

وحذر "الجزار"، من خطورة مثل هذه الحالات وخاصة مع قرب العيد وتزايد استهلاك اللب والسوداني، قائلا: "ممنوع تناول الأطفال تحت سن 6 سنوات السوداني أو اللب نهائيا"، مشيرا إلى أنه جرى استخراج بواقي قطع من سوادني تم مضغه، استخرج بالمنظار الجراحي من الشعب الهوائية لطفلة عمر سنتين حضرت للمستشفى محولة من مستشفي آخر خاص في محافظة مجاورة، كانت أكلت سوداني وشرقت وحدث زرقه في الجسم وكاد النفس يتوقف نهائيا.

وتابع "الجزار"، أن أهل الحالة توجهوا بيها فورا للمستشفى القريب منهم وبسرعة تم إدخالها للإنعاش، وتركيب أنبوبة حنجرية ثم جري تحويلها إلى قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة بنها، وإدخالها حجرة العمليات فورا وإجراء المنظار، واستخراج بواقي السوداني من داخل الشعب الهوائية بعد أن أغلقتها قطع السوداني، التي تسببت في توقف التنفس لدى الطفلة الحالة، وتوقف دخول الهواء إلى الرئتين.

وأوضح "الجزار"، أنه جرى استخراج كل قطع حبة السوداني بعد تفتيتها واستعادة مجرى التنفس، وما زالت ترقد بالعناية المركزة بسبب فترة توقف النفس قبل وصولها إلى المستشفى.

كما وجه الجزار الشكر للفريق الطبي المعاون، الأطباء نهى هلال مدرس جراحة القلب والصدر، وإسراء الطبيب المقيم، ومصطفي جلال أخصائي جراحة القلب والصدر، وسارة محمد مدرس مساعد التخدير، والممرض عبد الله فارس.







