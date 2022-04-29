علاج طبيعى بنى سويف تنظم قوافل طبية مستديمة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

بنى سويف هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 208، على المقترح المقدم من كلية العلاج الطبيعي بتخصيص قافلة طبية مستديمة لمدة ثلاثة أشهر لعلاج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنظيم قافلة طبية مستديمة لدور المسنين ببنى سويف، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور حسن أن الكلية ستنظم قافلة طبية مستديمة لمدة ثلاثة شهور بإحدى قرى مبادرة حياة كريمة لمتابعة وتقديم خدمة العلاج الطبيعى للأطفال مرضي الشلل الدماغي، والإعاقات الحركية من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تهدف القافلة كونها مستديمة لمدة ثلاثة أشهر إلي تقديم خدمات فعالة، ذات تأثير واضح من حيث العلاج، وتدريب الأهالي على التعامل بصورة صحيحة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تخفيف معاناة الأهالى من تكبد أعباء نقل الأطفال لأماكن تواجد الخدمة، حيث يشرف على القافلة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتستمر القافلة بشكل دورى بين القرى المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه سيتم تنفيذ قافلة طبية مستديمة لمدة ثلاثة أشهر لتقديم خدمة العلاج الطبيعى لأهالينا من المقيمين بدور المسنين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف وذلك لمتابعة شكواهم من ضعف الحركة والآم العظام وخشونة المفاصل والفقرات، وحالات الشلل وتقديم طرق العلاج المناسبة بالوسائل المختلفة من طرق العلاج الطبيعى تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم العلاج الطبيعى للباطنة والمسنين بكلية العلاج الطبيعى.

وتهدف القافلة كونها مستديمة لمدة ثلاثة أشهر إلى تقديم خدمة فعالة ذات تأثير واضح من حيث العلاج لكبار السن.