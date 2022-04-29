طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وغيوم بالإمارات

وكالات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى منطقتي الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10-30كم/ساعة وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والاوسط ومن متر ونصف إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والاوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة خاصة الغربية والجنوبية تمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط ويضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 27: 12 والثاني عند الساعة 00:52 والجزر الأول عند الساعة 18:20 والثاني عند 07:02 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 09:14 والمد الثاني عند الساعة 20:50 والجزر الاول عند الساعة 15:00 والجزر الثاني عند الساعة 03:31.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 39 26 45 10 دبي 38 27 70 20 الشارقة 39 24 70 20 عجمان 37 23 85 35 أم القيوين 38 22 80 40 رأس الخيمة 39 23 55 15 الفجيرة 34 28 65 15 العين 39 27 65 15 ليوا 40 25 70 15 الرويس 38 27 80 25 السلع 37 26 80 20 دلما 33 24 75 25 طنب الكبرى 30 25 85 20 طنب الصغرى 30 25 85 20 أبو موسى 29 28 80 25 - مل.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى غير مستقر وغائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية ومغبر أحيانا.

الرياح: شمالية بوجه عام من 8 إلى 13 عقد وأحياناً من 17 إلى 22 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر ويصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة: العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.

الرطوبة النسبية العظمى 90%، والصغرى 30 %.

وحذرت إدارة الارصاد من امطار رعدية وهبات شديدة السرعة.