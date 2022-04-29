ضبط 278 كيلو جرام لحوم غير صالحة بأسواق دمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بدمياط، بإشراف اادكتور طارق يوسف ابو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم، وبرفقته اطباء ادارة المجازر دكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش بادارة المجازر، ودكتورة ولاء جعفر رئيس قسم المجازر ودكتور أحمد صيام مفتش بيطرى بإدارة المجازر حملة موسعة للتفتيش علي اللحوم بالأسواق.



أسفرت عن ضط 278.5 ك (لحوم خارج المجازر الحكومية ،عجينة حواوشى، لحوم مفرومة، دواجن متبلة، أسماك، سجق، لحوم مشرحة شاورمة، دواجن مفصلة متبله معدة لعمل الشاورما).



وتم تحرير المحاضر اللازمة تم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .



يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بضرورة المرور علي الاسواق ومحلات الجزارة والمطاعم مرحبا قبل حلول عيد الفطر المبارك.











