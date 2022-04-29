ضبط طن ونصف أسماك مجهولة المصدر داخل مصنع رنجة فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، طن ونصف أسماك مجهولة المصدر داخل أحد مصانع لتصنيع الأسماك المدخنة خلال حملات تموينية مفاجئة بنطاق صان الحجر، في إطار بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

شنت إدارة تموين الحسينية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله مدير الإدارة، حملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي : محضر رقم 3373 جنح صان الحجر ضد صاحب مصنع لتصنيع الرنجه المدخنة بناحية صان الحجر وتم التحفظ على 1000كيلو سمك بإجمالي طن تحت التصنيع ، كما تم التحفظ على 615 كيلو صندوق رنجه مدخنه مجهول المصدر وغير مصحوبه بفواتير تدل على مصدرها.

ومحضر رقم 3374 جنح الحسينية ضد صاحب محل لبيع المنظفات ومستحضرات التجميل بصان الحجر لعدم الإعلان عن الأسعار وإدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة، محضر رقم 3372 جنح صان الحجر ضد صاحب سوبر ماركت بناحية صان الحجر لعدم الإعلان الأسعار.

كما تم تحرير تقرير لمخبز بلدي نصف آلي بناحية صان الحجر لعدم نظافة آواني العجين ، وكذا تحرير تقرير لمخبز بلدي نصف آلي بناحية صان الحجر لعدم الإعلان عن بيانات المخبز.